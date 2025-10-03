Un difensore out sicuro, l'altro è da valutare. Ma Allegri ha già pronti i sostituti

Domenica sera il Milan affronterà la Juventus nel secondo big match consecutivo in campionato dopo lo scontro - con tanto di vittoria - contro il Napoli di Antonio Conte. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata domenica a San Siro, ma deve valutare se è il caso di rischiare Fikayo Tomori, non al meglio dopo l'ultima sfida contro i partenopei.

Torna in gruppo

Gli esami hanno escluso lesioni, ma Tomori, a causa di un risentimento, ha ripreso solo oggi ad allenarsi con la squadra dopo che ieri aveva scolto allenamento a parte. Allegri probabilmente lo convocherà, ma al suo posto è già pronto Koni De Winter, apparso sul pezzo e pimpante nelle occasioni concesse da Allegri fin qui: ultima in ordine di tempo proprio la gara contro il Napoli ma in precedenza anche la sfida di Coppa Italia contro il Lecce e la gare di campionato a Udine e contro il Bologna.

Come col Napoli

Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli. Come contro i partenopei, a sostituirlo sarà Davide Bartesaghi: il giovane cresciuto in rossonero ha offerto un'ottima prova con assist da titolare in Coppa e ha retto bene l'ingresso a freddo contro il Napoli.