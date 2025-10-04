LIVE MN - Milan-Monza (2-2): è finita allo Sportitalia Village! Pari risultato giusto

Milan-Monza (2-2): è finita allo Sportitalia Village! Pari risultato giusto
90' + 6' | Finisce 2 a 2 allo Sportitalia Village tra Milan e Monza. Decisiva la gemma di Plazzotta, che evita così la terza sconfitta in campionato per la formazione di Giovanni Renna.
90' + 2 ' | Monza a centimetri dal 2 a 3 con Fardin.
90' | 6 minuti di recupero.
90' | Altro cambio nel Monza, questa volta doppio: dentro Fardin e Castelli.
89' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAN! Un'altra gemma regala il gol del pari ai rossoneri. Botta da fuori impredibile di Plazzotta a mettere tutto in parità.
88' | Ci ha provato Perera da dentro l'area di rigore, ma ancora una volta Strajnar ha detto di no.
87' | Scotti in rovesciata. Ma il capitano del Milan non è riuscito a dare nè forza nè angolo alla sua conclusione in acrobazia.
85' | Altro cambio nel Milan: fuori La Mantia per Zaramella.
82' | Monza coraggioso, continua a farsi vedere in avanti, a differenza del Milan che fa fatica a tornare in partita.
77' | Renna cerca di smuovere i suoi mandando in campo Mancioppi per Pandolfi.
76' | GOL DEL MONZA! L'hanno ribaltata i brianzoli grazie al tocco da vero rapace d'aria di Azvaros sugli sviluppi di calcio d'angolo.
74' | Altro cambio nel Monza: dentro Romanini per Fogliaro.
73' | Primi cambi anche nel Milan: fuori Castiello, dentro Samb, classe 2009.
72' | Ancora Strajnar decisivo sulla conclusione ravvicinata di Plazzotta.
70' | 20 minuti alla fine della partita, è il risultato è ancora bloccato sull'1 a 1.
65' | Altro cambio nel Monza: fuori De Bonis, dentro Scaramelli.
63' | Ancora Milan pericoloso, ma soprattutto ancora Strajnar miracolo, che è riuscito a tenere fuori dalla propria porta una conclusione fortissima di Pandolfi.
63' | Tentativo di Ossola dalla lunga distanza. Strajnar devia la conclusione dell'attaccante rossonero in calcio d'angolo.
58' | Ammonito Azarvos del Monza per aver fermato anche in maniera piuttosto irruenta Scotti.
54' | Immediata la reazione del Milan, con Scotti che ha costretto Strajnar a un ottimo intervento dentro la sua area di rigore.
52' | GOL DEL MONZA! All'improvviso la pareggia del Monza. Ballabio ci pensa a rimettere tutto a posto.
45' | GOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! A 30 secondi dall'inizio della ripresa La Mantia si inventa la rete del vantaggio rossonero con una conclusione che si è insaccata all'incrocio dei pali della porta difesa da Strajnar.
45' | Si riparte allo Sportitalia Village
------
45' | Più Milan che Monza in questo primo tempo, ma le squadrea vanno al riposo sul punteggio di 0-0
37' | Assolo Milan negli ultimi 5 minuti, sempre con il solito Scotti.
32' | Ancora Milan pericoloso, questa volta con Perera, che di testa non è riuscito a portare i suoi in vantaggio.
30' | Milan di nuovo pericoloso alla mezz'ora con Pandolfi, che ha lasciato partire una conclusione più che pericolosa dal limite dell'area.
28' | Poche le emozioni allo Sportitalia Village fino a questo momento.
18' | Monza pericoloso sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma per fortuna di Bouyer e del Milan Fogliario non è riuscito a sistemarsi la palla da dentro l'aria piccola per poi calciare.
14' | Prima conclusione anche per il Monza, con Antinasi che ci ha provato dalla lunga distanza non impensierendo più di tanto Bouyer.
12' | Ancora Milan, sempre con capitan Scotti. Ottima azione personale del 45 rossonero, che utilizzando i compagni come sponde ha di esterno impensierito Strajnar, che in tutto ha visto di spegnersi poco al lato la conclusione dell'avversario.
10' | Occasione Milan, con Filippo Scotti è andato vicinissimo all'impatto del pallone dopo un cross più che invitante, ma forse un po' troppo alto, di Castiello.
1' | Grande tentativo di Villa in scivolata, che poco dentro l'area di rigore è riuscito a bloccare l'avanzata di Ossola verso la porta di Strajnar.
1' | Si parte allo Sportitalia Village. È cominciata Milan-Monza
------
Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti e buon sabato a tutti! Fra poco meno di 15 minuti il Milan Primavera di Giovanni Renna scenderà in campo contro i pari età del Monza per il settimo turno del campionato di Primavera 1. L'U19 rossonera è reduce dall'importante, e convincente, vittoria di Cremona, che le ha permesso di avvicinarsi alla zona playoff, che adesso dista appena un punto. La sfida, che si disputerà allo Sportitalia Village, si pronostica essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-MONZA
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; Plazzotta, Pandolfi, La Mantia; Castiello, Ossola, Scotti. A disposizione: Faccioli, Tartaglia, Pagliei, Mancioppi, Del Forno, Zaramella, Petrone, Cullotta, Cisse, Samb, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
MONZA: Strajnar, Azarvos, Villa, Attinasi, Diene, Mout, Zanni, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliario. A disposizione: Montagna, Bagnaschi, Romanini, Scaramelli, Bonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Ganci, Rossini, Porta. Allenatore: Cristian Zenoni.
