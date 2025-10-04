Il monito di Allegri a Leao: "Il destino è tuo. Aiutati che Dio ti aiuta"

Massimiliano Allegri non le manda a dire, nemmeno quando si tratta del suo uomo simbolo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'importante sfida in programma domani all'Allianz Stadium contro la Juventus, infatti, l'allenatore del Milan ha lanciato un messaggio chiaro a Rafael Leao: "Il destino è nelle tue mani. Aiutati che Dio ti aiuta". Una frase che sa tanto di incoraggiamento ma anche di avvertimento, e che arriva in un momento particolare per il portoghese, reduce da un infortunio che difatti lo ha costretto a saltare questo inizio di stagione.

Altro che critica: Allegri ha bisogno del Leao migliore

Nel corso di questo inizio di stagione tifosi ed opinionisti hanno riscontrato un Milan che sembra aver trovato un nuovo equilibrio di squadra proprio nel periodo di assenza di Leao. Con l'attacco più corale e meno dipendente dalle fiammate del numero 10, c'è chi ha ipotizzato che il portoghese debba reinventarsi a prima punta (anche su richiesta dello stesso Allegri) per tornare davvero decisivo.

Allegri conosce bene il peso specifico di Leao, motivo per il quale le parole di oggi in conferenza stampa non devono essere interpretate come una critica, bensì come una chiamata alla responsabilità: il Milan è diventato squadra, ora serve che il suo campione torni a fare la differenza nei momenti chiave.

Quindi se è vero che la crescita collettiva ha permeso al Diavolo di volare anche senza il suo fuoriclasse, lo è altrettanto il fatto che il salto definitivo passi ancora per i colpi, la velocità ma soprattutto l'imprevedibiltà del portoghese. Allegri lo sa, e Leao anche. Il messaggio è chiaro: "Il destino è tuo, Rafa!".