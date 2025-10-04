Probabile formazione Juventus-Milan: Tomori recupera, Allegri sceglie la continuità

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku.

Indisponibili: Jashari

Squalificati: Estupinan

Diffidati: -

Ballottaggi: Tomori/De Winter, Bartesaghi/Athekame

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS-MILAN: LE ULTIME SUI ROSSONERI

Gli esami a cui si è sottoposto Fikayo Tomori dopo il problema muscolare rimediato domenica scorsa nel match contro il Napoli avevano per fortuna evidenziato solo un risentimento all'adduttore che il difensore ha smaltito in pochi giorni: nella giornata di ieri, infatti, il giocatore inglese è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di domani sera sul campo della Juventus. Anzi, non solo sarà convocato, ma potrebbe partire dal primo minuto. L'inglese infatti è stato provato anche oggi insieme a Gabbia e Pavlovic, dando così continuità alla difesa titolare che Max Allegri ha disegnato ad inizio stagione. Ma nel caso in cui l'inglese non dovesse partire dall'inizio è pronto Koni De Winter, subentrato contro il Napoli proprio per Tomori.

Per il resto si dovrebbe proseguire con la squadra che ha giocato le ultime partite: l'unica eccezione sarà la presenza a sinistra di Davide Bartesaghi al posto dello squalificato Peris Estupinan, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato domenica scorsa contro il Napoli. In conferenza Allegri ha detto che c'è anche Athekame a poter giocare a sinistra, ma anche oggi è stato provato tra i titolari il giovane italiano.

Tutto confermato invece negli altri ruoli con Mike Maignan ovviamente in porta, a destra spazio ad Alexis Saelemakers, mentre in mezzo al campo confermatissimo il trio composto da Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot, grande ex della partita insieme ad Allegri. In attacco, accanto all'inamovibile Christian Pulisic, agirà ancora una volta Santiago Gimenez, il quale è ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato di Serie A. Vanno in panchina, a meno di sorprese, Leao e Nkunku, ancora alla ricerca della condizione fisica ideale.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: domenica 5 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Allianz Stadium di Torino

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

IV uomo: Ayroldi

VAR: Di Bello

AVAR: Ghersini