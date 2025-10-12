Il Milan (ri)pensa a Joe Gomez per rinforzare la difesa di Allegri a gennaio

Oggi alle 12:24 Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Dalle parti di via Aldo Rossi si pensa come rinforzare la formazione di Max Allegri a gennaio. L'idea è la stessa della scorsa estate: mettere a disposizione del tecnico rossonero un nuovo difensore centrale esperto e pronto da subito che possa permettere a tutto il reparto di compiere un importante salto di qualità. 

Il primo nome sulla lista della dirigenza del Milan è quello di Joe Gomez, classe 1997 trattato già in estate ma che alla fine è rimasto a Liverpoo più per necessità che volontà, anche perché fino ad oggi ha trovato davvero pochissimo spazio tra Champions, campionato e Carabao Cup.  