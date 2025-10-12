Il futuro di Maignan è lontano dal Milan: la Premier preme
MilanNews.it
In estate Massimiliano Allegri era riuscito a bloccarne la cessione al Chelsea, ma il futuro di Mike Maignan sembra piuttosto definito, e lontano dal Milan. Arrivati a questo punto è difficile pensare che il francese possa rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2026, anche se come al solito non è detta l'ultima parola.
Nel frattempo, comunque, riportano i colleghi del Corriere dello Sport, club di Premier League si stanno informando sulla sua situazione, pronti ad accaparrarselo da febbraio in poi quando sarà libero di firmare avendo per l'appunto il contratto con il Milan in scadenza pochi mesi più tardi.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Il retroscena di Di Stefano: "Appena ha visto i primi allenamenti, Allegri ha detto: 'Lui non si tocca'"
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com