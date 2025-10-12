Il futuro di Maignan è lontano dal Milan: la Premier preme

In estate Massimiliano Allegri era riuscito a bloccarne la cessione al Chelsea, ma il futuro di Mike Maignan sembra piuttosto definito, e lontano dal Milan. Arrivati a questo punto è difficile pensare che il francese possa rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2026, anche se come al solito non è detta l'ultima parola.

Nel frattempo, comunque, riportano i colleghi del Corriere dello Sport, club di Premier League si stanno informando sulla sua situazione, pronti ad accaparrarselo da febbraio in poi quando sarà libero di firmare avendo per l'appunto il contratto con il Milan in scadenza pochi mesi più tardi.