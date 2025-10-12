Tare pensa a Mario Gila della Lazio per la difesa del Milan

Oggi alle 10:48
Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan sembrerebbe aver trovato una sua stabilità là dietro, eppure nel prossimo calciomercato invernale la dirigenza rossonera potrebbe regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale, quello esperto e pronto subito tanto cercato in estate ma che alla fine non è arrivato. 

La pista più semplice porta ovviamente a Joe Gomez del Liverpool, ma scrivono i colleghi di Tuttosport che per il reparto arretrato del Milan Igli Tare starebbe seriamente pensando a Mario Gila della Lazio, spangolo, classe 2000, scuola Real Madrid, sul quale ci sarebbe la forte concorrenza anche dell'Inter. 