Erede Maignan, Moretto: "Caprile, quotazioni basse. Per Atubolu concorrenza feroce"

Matteo Moretto, nel suo consuto video a tema calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito alcuni dettagli sulle possibili future trattative del Milan in ottica mercato di gennaio e non solo. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, ci si concentra su un rinforzo in difesa e sull'erede di Mike Maignan che, a oggi, è destinato all'addio a fine stagione e dunque dovrà essere sostituito. Due nomi discussi da Moretto per il ruolo di estremo difensore e uno per quello di centrale difensivo.

Le parole di Moretto su Elia Caprile, portiere del Cagliari: "Si sta discutendo molto del futuro di Maignan, in questo momento c’è molto gelo tra le parti. Si è parlato di Caprile e Atubolu. Il primo, classe 2001 con contratto in scadenza nel 2029 con il Cagliari, è un nome che il Milan monitora ma non è un profilo che in questo momento è considerato come titolare, come erede di Maignan. Le quotazioni di Caprile a oggi sono leggermente basse. Per il giovane tedesco, portiere di 23 anni molto forte del Friburgo di cui si dice un gran bene, ha un contratto in scadenza nel 2027 ma ci sono una serie di club tedeschi che lo stanno seguendo con attenzione: c’è una concorrenza feroce".