Kim può tornare a essere un nome interessante per il mercato di gennaio

vedi letture

Matteo Moretto, nel suo consuto video a tema calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito alcuni dettagli sulle possibili future trattative del Milan in ottica mercato di gennaio e non solo. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, ci si concentra su un rinforzo in difesa e sull'erede di Mike Maignan che, a oggi, è destinato all'addio a fine stagione e dunque dovrà essere sostituito. Due nomi discussi da Moretto per il ruolo di estremo difensore e uno per quello di centrale difensivo.

Le parole di Moretto su Elia Caprile, portiere del Cagliari: "In estate Kim è stato sondato da alcuni club italiani, tra cui il Milan. Il difensore coreano, oggi al Bayern Monaco, ha uno stipendio molto importante e che in questo avvio di stagione sta continuando a non trovare spazio. Ha disputato circa 300 minuti in sei partite in tutte le competizioni: Kim è notevolmente dietro nelle gerarchie di Kompany. Da capire se l’ex Napoli potrà a tornare a essere un nome interessante per l’Italia a gennaio".