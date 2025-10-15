Pizzi su Leao: "A dirgli troppe cose lo metti in difficoltà: è istintivo"

Il Milan è tornato ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri: qualche giocatore è già tornato dalla pausa Nazionali, come Luka Modric e Rafael Leao, per citarne due, altri rientreranno nelle prossime ore a Milanello. Intanto si avvicina il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina: domenica sera, alle ore 20.45, San Siro sarà teatro della sfida con i Viola, ancora a secco di vittorie in Serie A e allenati da Stefano Pioli che per la prima volta torna da avversario rossonero.

Del ruolo di Rafael Leao in vista della gara, ha parlato l'ex giocatore e opinionista Fausto Pizzi ospite, come di consueto, sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Le sue parole.

Milan, lo vede titolare Leao contro la Fiorentina?

"Potrebbe essere la partita giusta per rilanciarlo. E' un grandissimo giocatore, che può fare la differenza. Ha il limite della continuità, anche all'interno della stessa partita. A dirgli troppe cose, lo metti in difficoltà, è una sensazione che ho io. E' uno istintivo che non devi mettere in un calcio troppo regolato"