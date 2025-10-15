Braglia: "Leao ha bisogno di un padre dentro e uno all'esterno del campo"
Oggi il Milan torna ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri: qualche giocatore è già tornato dalla pausa Nazionali, come Luka Modric e Rafael Leao, per citarne due, altri rientreranno nelle prossime ore a Milanello. Intanto si avvicina il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina: domenica sera, alle ore 20.45, San Siro sarà teatro della sfida con i Viola, ancora a secco di vittorie in Serie A e allenati da Stefano Pioli che per la prima volta torna da avversario rossonero.
Del ruolo di Rafael Leao in vista della gara, ha parlato l'ex giocatore e opinionista Simone Braglia ospite, come di consueto, sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Le sue parole.
Milan, lo vede titolare Leao contro la Fiorentina?
"Per me gioca, è la partita giusta per fare la differenza, contro una squadra in difficoltà. Potrebbe giocare largo al posto di Pulisic. In questo momento l'americano non è al 100%. Leao hа bisogno di un padre dentro il campo e all'esterno. Senza fa fatica, anche perché lo vediamo, non gioca neanche nel Portogallo. Oggi con lui puoi giocare in dodici ma anche in dieci"
