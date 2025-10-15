Mkhitaryan: "Folle giocare in Australia ma non possiamo lamentarci: siamo pagati per giocare"
Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, oggi ha presentato in centro a Milano la sua autobiografia. Il calciatore nerazzurro, prima dell'evento in Mondadori, è stato intervistato dai colleghi giornalisti presenti in libreria e ha parlato, tra le varie tematiche, anche della ormai celebre gara tra Milan e Como a Perth in Australia.
Le parole di Henrikh Mkhitaryan sulla Serie A in Australia: "Sinceramente non posso rispondere perché non siamo noi che giocheremo in Australia però secondo me è un po' folle andare a giocare in Australia e viaggiare 24 ore per fare una partita e poi tornare. Non è una partita amichevole, che ci poteva stare: sarà durante la stagione ed è un po' pesante fare il viaggio per poi tornare con il fuso orario. Però non possiamo lamentarci perché siamo pagati per giocare".
