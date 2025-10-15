Gozzini: "Leao ieri si è presentato a Milanello ed è sembrato particolarmente dedito alla causa"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Di corsa verso una maglia da titolare: da ieri pomeriggio Leao ha iniziato la sua personale preparazione della sfida alla Fiorentina. Per Rafa meglio parlare di rincorsa: è partito di slancio dopo aver fatto ritorno dal Portogallo, si è presentato a Milanello (ieri c’erano solo lui e il giovane Cheveyo Balentien) ed è sembrato particolarmente dedito alla causa. L’umore di Leao è variabile ma anche Rafa sa che è in campo che deve dimostrare continuità. Il programma concordato con la nazionale portoghese, complici i guai muscolari di inizio stagione, prevedeva la disponibilità di Rafa per la prima partita contro l’Irlanda e poi il ritorno anticipato a Milano, lasciando ai compagni l’incombenza di battere l’Ungheria e conquistare il pass mondiale.

Tutto con l’accordo di Leao che ora corre anche per recuperare posizioni in rossonero: ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzata, oggi ritroverà Allegri e si unirà al gruppo, o almeno ai compagni che saranno già al centro sportivo. La ripresa contro la Fiorentina dirà molto: delle capacità della squadra di sapersi riorganizzare dopo la sosta, dell’abilità nel concentrare in pochi giorni lo studio dell’avversario e anche di quelle che sono le gerarchie dell’attacco. La risposta arriverà solo a fine settimana, una volta reintegrato il gruppo con il ritorno di tutti i nazionali, ma la domanda intanto si pone: Leao giocherà dall’inizio o sarà ancora l’uomo della mezz’ora finale?"