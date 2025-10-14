Bartesaghi+Camarda, l'Italia U21 raddoppia con un gol tutto milanista
E' un gol tutto rossonero quello collezionato da Francesco Camarda su assist del terzino rossonero Bartesaghi. Infatti, L'Italia U21 di mister Baldini in occasione della seconda rete contro l'Armenia ha visto segnare e creare un'azione tutta milanista. Gara che è ancora in corso al minuto 67' sul risultato di 2-0 per gli azzurri.
Lancio dalla sinistra con la difesa armena evidentemente troppo aperta, spazio creato da Bartesaghi che si invola in area di rigore avversaria palla al piede, dentro il pallone per Camarda che a porta vuota deposita in gol il suo secondo gol consecutivo con la Nazionale U21. Lo stesso Camarda, ha inoltre appena messo a segno una doppietta, aumentando così il suo score in nazionale minore.
Importante soprattutto per Bartesaghi questo assist, dopo la positiva prova giocata col Milan sul campo della Juventus. Con gli azzurri quindi, prestazione che da morale a entrambi i giovani rossoneri.
