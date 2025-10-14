Juventus, Bremer operato a Lione: stop di 8-10 settimane

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. "L'intervento, eseguito presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito" fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale. Il brasiliano dovrà stare fermo per circa due mesi abbondanti, le stime per il rientro si aggirano tra le 8 e le 10 settimane. (ANSA).