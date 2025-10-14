Sfuma uno dei sogni dei tifosi milanisti: Frenkie de Jong rinnova con il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Frenkie de Jong e il Barcellona proseguono insieme. E' atteso infatti per domani l'annuncio della firma del contratto per il 28enne olandese che, in scadenza nel 2026, si prepara a prolungare per altri tre anni. La priorità di Hansi Flick nel suo progetto sportivo, di cui de Jong fa sicuramente parte, è di mantenere inalterata la rosa attuale. Il Barcellona ha invitato la stampa per la cerimonia della firma dell'olandese domani; il rinnovo è ora cosa fatta dopo molti mesi di trattative e non pochi disaccordi. Tanto che si ipotizzava un futuro lontano dal Barca per il nazionale olandese, accostato anche a Inter e Napoli durante il mercato. (ANSA).