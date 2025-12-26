Toni è sicuro: “Modric miglior acquisto dell’anno”

vedi letture

Nell'ultima puntata dell'anno del podcast di Aura Sport, Cose Scomode, gli ospiti hanno analizzato l'anno solare calcistico che sta per terminare, individuando migliori squadre, giocatori, acquisti eccetera. Per quanto riguarda agli acquisti più utili, funzionali e decisivi dell'anno, l'ex campione del mondo Luca Toni ha individuato in Luka Modric quello più importante. Diversi i fattori che hanno portato a questa scelta, tra i principali la voglia di rimettersi in gioco dopo una carriera gloriosa al Real Madrid. Ma vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Modric il miglior acquisto del 2025 perchè ha portato qualità, abbiamo visto che i campioni anche se hanno 38-39 anni con questi ragazzini giocano con la sigaretta in bocca. Poteva andare negli Emirati Arabi, a prendere un sacco di soldi, invece si è messo in gioco. È quello che è successo con De Bruyne anche se l’impatto è stato molto diverso”