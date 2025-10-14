Il belga Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco: arriva dall'Union Saint-Gilloise

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il belga Sebastien Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco. Il 38enne ha firmato un contratto con il club del Principato fino al 2027 e succede all'austriaco Adi Hutter, esonerato dopo un avvio di stagione insoddisfacente. Pocognoli arriva dall'Union Saint-Gilloise, sulla cui panchina era approdato nell'estate del 2024 vincendo il campionato belga alla sua prima stagione.

Aveva un contratto che lo legava al club belga fino a giugno 2026. "Sebastien Pocognoli arriva a Monaco sulla scia di una positiva esperienza in Pro League con la Royal Union Saint-Gilloise, dove si è distinto combinando risultati sportivi con uno stile di gioco ambizioso" la nota con cui il Monaco ha ufficializzato il tecnico. (ANSA).