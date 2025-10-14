Serie A, il Milan è la squadra che cerca meno duelli e ne vince di meno

vedi letture

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche delle prime sei giornate di Serie A: "La dimensione dei duelli fisici mette in evidenza una varietà di interpretazioni: il Bologna è la squadra che ha vinto più tackle (78), davanti a Genoa e Verona (73), mentre Udinese (33) e Napoli (35) occupano il fondo della classifica in questa voce. In termini di duelli complessivi, Parma (543) e Torino (502) sono le più coinvolte: i gialloblù ne perdono la maggior parte, mentre i granata primeggiano per contrasti vinti, sia aerei che a terra, confermando un’identità aggressiva.

Il Milan, al contrario, è la squadra che cerca meno duelli (233) e ne vince di meno (56), segno di un approccio più posizionale che fisico. Il Como si distingue come formazione più fallosa del torneo, con 102 falli, 17 gialli e 3 espulsioni, mentre il Napoli è la squadra più disciplinata con appena 5 ammonizioni, e il Milan quella che commette meno falli (47)".

