Italia, Gabbia in panchina nella gara contro Israele: Gattuso sceglie Mancini
L'Italia tra pochi minuti scende in campo a Udine per sfidare Israele, in una partita fondamentale per il futuro della Nazionale azzurra in vista del Mondiale. Vista la grande differenza reti a favore della Norvegia, è praticamente impossibile che la squadra del CT Gattuso si qualifichi direttamente per il torneo della prossima estate: oggi però è cruciale per assicurarsi il posto nello spareggio che, con una vittoria, sarebbe praticamente certo.
L'unico rossonero Matteo Gabbia partirà dalla panchina: senza Bastoni squalificato, c'erano delle possibilità per il milanista a cui invece è stato preferito Gianluca Mancini da Gattuso nel 4-3-3 italiano.
Le formazioni ufficiali:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Cambiaso, Retegui, Raspadori. A disp.: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. All. Gattuso
ISRAELE (4-3-3): Glaser; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disp.: D. Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel. All. Ben Simon
