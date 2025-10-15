MN - Infortunio Saelemaekers: segnali e miglioramenti incoraggianti. Il punto

Ci sono segnali positivi in merito alle condizioni di Alexis Saelemaekers. Il laterale belga sente meno dolore rispetto a qualche giorno fa e, nelle prossime ore, ci saranno nuovi controlli medici per capire lo stato dell’arte del suo problema al flessore destro (probabilmente la lesione è piccola) e questa è certamente una buona notizia per lui e per il Milan. In base agli esiti dei nuovi controlli strumentali, si potrà capire anche se Saelemaekers potrà avere delle chance per rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri già per la partita con la Fiorentina. Ma quella del rientro con i viola - in questo momento - è solo un’ipotesi, anche perché al Milan nessuno vuole affrettarne i tempi di recupero e di rientro.

Va detto che in base alle risultanze degli esami che sosterrà, si capiranno meglio tante cose. Non è da escludere che Allegri possa adottare davvero un approccio conservativo anche in caso di buone notizie, anche perché Saelemaekers riveste un ruolo fondamentale nel 3-5-2 dell'allenatore milanista. Situazione da tenere monitorata, ma rispetto alle scorse ore sono arrivati dei segnali più positivi. Parola alle diagnosi per capire l'evoluzione dei prossimi giorni.

In caso di forfait, Massimiliano Allegri potrebbe schierare la prima alternativa al belga, Zachary Athekame, o pensare a soluzioni alternative come lo spostamento sulla destra di Loftus-Cheek o un cambio di modulo.