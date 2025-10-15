Partita inutile, danno enorme: Pochettino brucia Pulisic e il Milan paga il conto

Un'altra partita, un altro infortunio. Questa sosta per le Nazionali è stata più che indigesta per un Milan furioso (e sfortunato). Dopo Saelemaekers e gli allarmi Rabiot ed Estupinan, Christian Pulisic, uno dei simboli del nuovo corso targato Max Allegri, si è fermato nella notte durante l'inutile amichevole degli States contro l'Australia. Una partita priva di reale significato competitivo, ma costata cara al Milan, che ora dovrò rinunciare al suo giocatore più incisivo nel momento in cui la stagione entrerà finalmente nel vivo.

Mauricio Pochettino: colpevole!!!

Nel mirino dei tifosi rossoneri ci è inevitabilmente finito Mauricio Pochettino, Il tecnico argentino, oggi CT degli Stati Uniti, ha deciso di schierare Pulisic contro l'Australia nonostnate le condizioni precarie dell'11 del Milan fossero note da giorni. Una decisione che molti definiscono quanto meno azzardata, se non addirittura irresponsabile. Il quesito è dunque chiaro: perché mettere a rischio un calciatore che aveva già accusato fastidi fisici in una gara amichevole di nessun valore?

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Pulisic si ferma, e a rimetterci non sono tanto gli States (già qualificati ai prossimi Mondiali di diritto, ricordiamolo) ma Allegri, che perde il suo uomo più determinante in questo inizio stagione. Un imprevisto che non ci voleva affatto, proprio ora che il tecnico rossonero stava costruendo un'identitò di gioco precisa anche attorno all'americano.

Milan sfortunato

La sensazione è che il Milan, ancora una volta, sia vittima delle sclete discutibili delle Nazionali. Il club rossonero dovrà gestire un'assenza pesante, mentre Pochettino dovrà fare i conti con critiche inevitabili ma delle quali poteva tranquillamente fare a meno, non schierando Pulisic ieri notte. Una "partita inutile", come la definiscono in molti, lascia strascichi enormi e un interrogativo che rimboba forte dalle parti di Milanello: vale davvero la pena rischiare un campione per una vetrina senza valore? E se si, quanto?

