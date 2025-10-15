Di Marzio: "Su Odogu tutti gli addetti ai lavori mi dissero che era un ottimo giocatore"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a MilanVibes su David Odogu: "Odogu è tutto da valutare, magari darà delle buone risposte lui. Non sempre il nome del giocatore esperto alla fine rende di più rispetto a un giocatore che ha sorpreso anche me, perché fu una operazione a sorpresa che se non sbaglio anticipammo noi, se non sbaglio l’ultimo giorno di mercato il nome di Odogu lo tirammo fuori noi. Su di lui tutti gli addetti ai lavori mi dissero che era un ottimo giocatore, c’era anche la Fiorentina sotto che lo stava trattando e quindi ci sta che magari si riveli lui, alla lunga, lavorandoci, un giocatore interessante, utile, da poter lanciare. Però magari il ruolo dove uno può pensare di intervenire può essere quello difensivo".

I PROBLEMI DALLA SOSTA

La sosta nazionali sta condizionando e non poco quello che sarà il rientro al lavoro del Milan di Massimiliano Allegri. Rafa Leao, Alexis Saelemaekers e ora Christian Pulisic. Situazioni da valutare, esami che possono cambiare i piani di Max sia per la gara contro la Fiorentina ma soprattutto per quello che sarà il futuro a breve termine. Se la coperta è più o meno adatta a sopportare degli incidenti di percorso, ciò che il Milan deve fare è molto chiaro: evitare un calo mentale che, unito a un calo fisico, potrebbe condizionare la ripresa del campionato. Si sa che al rientro dopo uno stop forzato le cose possono cambiare, e rispetto al passato è qui che al Milan viene richiesto un click mentale. Allegri è la soluzione perfetta per far sì che ogni pedina del proprio scacchiere possa tornare in campo nella migliore condizione possibile. Importante sarà l'apporto tecnico e mentale di tutto il collettivo, perché questi infortuni possono portare alla ribalta chi fino a ora per un motivo o per un altro ha avuto poco spazio. Allegri vuole e deve capire che gruppo ha, non 11 titolari ma una squadra che nel momento del bisogno può colmare delle assenze. Si diventa grandi anche attraverso momenti così.