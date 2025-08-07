Costacurta contro Acerbi: "Ha tradito la Nazionale, è inaccettabile"

Alessandro Costacurta, intervistato da Repubblica, ha rilasciato queste parole sulla Nazionale italiana di Rino Gattuso e sulle chance di andare al Mondiale: "Le possibilità ci sono, e come guida nessuno è più adatto di Gattuso per la sua capacità di creare un gruppo forte, trasmettere i messaggi giusti. Ma i calciatori devono ritrovare l'entusiasmo di vestire l'azzurro. Per noi l'Italia era unica, oggi non è così. C'è ancora chi ci mette l'anima, però alcuni rifiuti non li ho proprio digeriti.

Se parlo di Acerbi? In particolare a lui, sì. Ce l'aveva con Spalletti ma doveva andare in Nazionale, giocare e poi mandarlo a quel paese il giorno dopo. Luciano al suo posto è stato costretto a mettere in campo un esordiente. Per orgoglio Acerbi ha tradito i tifosi azzurri e i suoi compagni che avevano bisogno di lui. Non si fa con la Nazionale, è inaccettabile".