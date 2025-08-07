Ardon Jashari al Milan, le cifre dell'affare: ecco come sono strutturati i bonus

vedi letture

Da ieri Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan e nella giornata di oggi svolgerà anche il suo primo allenamento in gruppo a Milanello agli ordini di mister Massimiliano Allegri. E chissà che non possa già esordire in maglia rossonera nel week end in una delle due amichevoli contro Leeds (sabato a Dublino) e Chelsea (domenica a Londra).

LE CIFRE - Ma la strada per arrivare alla fumata bianca con il Club Brugge è stata lunga e tortuosa. Alla fine il sì dei belgi è arrivato a 34 milioni di euro di parte fissa più tre milioni di bonus. Gazzetta.it rivela come sono strutturati questi bonus: il primo, da un milione di euro, è piuttosto semplice e scatterà se nell'arco dei cinque anni di contratto di Jashari il Milan si qualificherà in Champions League. Il secondo bonus, sempre da un milione di euro, finirà nelle case del Club Brugge se il Diavolo dovesse vincere uno scudetto, mentre il terzo scatterà se i rossoneri raggiungeranno la semifinale di Champions League. La Rosea aggiunge poi altri dettagli: "Oltre alla finestra temporanea (entro il 2030) è necessario che Jashari sia nella rosa del Diavolo ovvero che non sia stato ceduto. E i bonus possono scattare solo una volta ciascuno. Fino a un valore massimo dell'operazione di 37 milioni".

UFFICIALE - Ieri il Milan ha finalmente ufficializzato l'acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell'estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30".

