TOP NEWS del 7 agosto - Il Man Utd apre per Hojliund, Morata-Como si sblocca

Oggi alle 01:00News
di Gaetano Mocciaro

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 7 luglio 2025:

Dal Belgio tutti i retroscena dell'affare Jashari: la chiamata di Ibra, i bluff, il nervosismo di Ardon ed il ruolo dei giornalisti

MN - Contatti fitti con gli intermediari di Hojlund. E Vlahovic...

Morata al Como, ci siamo quasi: al Gala 5 milioni, poi l'attaccante sarà ceduto dal Milan in prestito con obbligo

Athekame-Milan, Di Marzio: "Lo Young Boys aumenta le richieste per il suo terzino"

Jashari a MTV: "Il mio sogno è diventato realtà. Darò tutto"