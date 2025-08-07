MN - Contatti fitti con gli intermediari di Hojlund. E Vlahovic...
Dopo aver chiuso per Jashari il Milan si sta muovendo concretamente per la punta da mettere a disposizione di Max Allegri e da affiancare a Santiago Gimenez. Apprende la redazione di MilanNews.it che ci sono dialoghi fitti con gli intermediari dell'operazione Hojlund.
I rossoneri insistono sul prestito con diritto di riscatto per l'attaccante danese 22enne del Manchester United, che in queste ore ha chiuso per Benjamin Sesko del Lipsia per quasi 80 milioni di euro. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic il Milan teme che con la Juventus i tempi di un possibile accordo possano essere lunghi, ma il serbo rimane comunque nel mirino.
di Antonio Vitiello.
