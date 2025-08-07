Morata al Como, ci siamo quasi: al Gala 5 milioni, poi l'attaccante sarà ceduto dal Milan in prestito con obbligo

di Manuel Del Vecchio

È quasi fatta per il passaggio di Alvaro Morata al Como. Scrive su X Fabrizio Romano che si sta per arrivare ad un accordo verbale con il Galatasaray: il prestito dell'attaccante spagnolo ai turchi sarà interrotto dopo che i lariani pagheranno 5 milioni di euro.

Morata poi lascerà il Milan e si trasferirà al Como in prestito con obbligo di riscatto.