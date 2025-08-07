Morata al Como, ci siamo quasi: al Gala 5 milioni, poi l'attaccante sarà ceduto dal Milan in prestito con obbligo
MilanNews.it
È quasi fatta per il passaggio di Alvaro Morata al Como. Scrive su X Fabrizio Romano che si sta per arrivare ad un accordo verbale con il Galatasaray: il prestito dell'attaccante spagnolo ai turchi sarà interrotto dopo che i lariani pagheranno 5 milioni di euro.
Morata poi lascerà il Milan e si trasferirà al Como in prestito con obbligo di riscatto.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Morata al Como, ci siamo quasi: al Gala 5 milioni, poi l'attaccante sarà ceduto dal Milan in prestito con obbligo
Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure sparitidi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
4 L'agente Cavalleri: "Non si spiega come Vlahovic abbia potuto ottenere un contratto da 12 milioni"
Primo Piano
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Pietro MazzaraJashari, Vlahovic, Galliani: tormentoni di un’estate piatta. Allegri merita un Milan completo entro la prima di campionato. Fate una chiamata a Brocchi per il settore giovanile
MN - Il Milan non molla il colpo su Jashari: la strategia del club rossonero per arrivare al centrocampista
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com