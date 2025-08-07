Athekame-Milan, Di Marzio: "Lo Young Boys aumenta le richieste per il suo terzino"
Frenata nella trattativa Athekame-Milan, come riporta il collega Gianluca Di Marzio. Non c'è l'accordo economico con lo Young Boys che pare aver aumentato le richieste per il terzino destro. D'altro canto i rossoneri, dopo una prima offerta di 7 milioni rifiutata, ha rilanciato con un'altra proposta da 8 milioni più bonus e non sembra intenzionato ad ogni modo a raggiungere i 10 milioni di euro.
Gli elvetici dal canto loro sembrano avere la forza dell'interesse degli altri club. In favore del Milan però vi è la volontà del giocatore di vestire di rossonero. Nel frattempo Athekame è stato regolarmente impiegato ieri sera nel corso della partita di campionato persa contro il Basilea e dove il giocatore non ha particolarmente brillato.
Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure sparitidi Franco Ordine
Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Newcastle in pressing su Thiaw. Se parte, il Milan tornerà alla carica per uno tra Leoni e Comuzzo
Dal Belgio tutti i retroscena dell'affare Jashari: la chiamata di Ibra, i bluff, il nervosismo di Ardon ed il ruolo dei giornalisti
JASHARI NELLA "MOSTELLARIA ". UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? "NEVER!"
Svolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Jashari, Vlahovic, Galliani: tormentoni di un'estate piatta. Allegri merita un Milan completo entro la prima di campionato. Fate una chiamata a Brocchi per il settore giovanile
