Romano: "Si sta chiudendo Morata al Como. Si attende l'accordo sulle modalità di pagamento"
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto di mercato sul Milan attraverso il suo canale YouTube:
"Si sta chiudendo Morata al Como, ci siamo quasi. Cifra appena sotto ai 6 milioni di euro, 5 dovrebbe essere la cifra giusta. Si aspetta un accordo sulle modalità di pagamento. E poi Morata rientra al Milan e passa al Como. Questo l'accordo tra i due club".
