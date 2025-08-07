Romano: "Si sta chiudendo Morata al Como. Si attende l'accordo sulle modalità di pagamento"

Romano: "Si sta chiudendo Morata al Como. Si attende l'accordo sulle modalità di pagamento"MilanNews.it
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto di mercato sul Milan attraverso il suo canale YouTube:

"Si sta chiudendo Morata al Como, ci siamo quasi. Cifra appena sotto ai 6 milioni di euro, 5 dovrebbe essere la cifra giusta. Si aspetta un accordo sulle modalità di pagamento. E poi Morata rientra al Milan e passa al Como. Questo l'accordo tra i due club".