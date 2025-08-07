Vlahovic o Hojlund: e se arrivassero entrambi? E Gimenez a questo punto sarebbe di troppo
Vlahovic o Hojlund? Per "La Gazzetta dello Sport" c'è una terza via: quella di prendere entrambi i giocatori. Anche perché parliamo di due centravanti con caratteristiche diverse. Certo, servirà che si incastrino tutti i pezzi del puzzle, cosa non semplice.
Con Vlahovic e Hojlund c'è un Gimenez di troppo
L'intenzione è quella di prendere il danese dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto mentre il serbo arriverebbe eventualmente a titolo definitivo. Uno scenario che spingerebbe verso l'uscita Santi Gimenez, non necessariamente a titolo definitivo. Il messicano potrebbe finire altrove in prestito e il suo destino legato a quello dell'eventuale riscatto di Hojlund a fine stagione.
