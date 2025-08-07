Nuova contendente per Giovanni Leoni. Il centrale del Parma piace al Liverpool

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto di mercato anche sui giocatori in orbita Milan attraverso il suo canale YouTube:

"Giovanni Leoni piace al Liverpool. Ragazzo che ha fatto benissimo al Parma. Al momento non ci sono offerte, trattative, sappiamo che piace all'Inter, al Milan e alla Juve ma a oggi nessuno è in trattativa concreta col Parma che vorrebbe trattenerlo ancora un anno, poi chiaro che se il Liverpool dovesse scegliere Leoni sarebbe difficile per tutti competere".