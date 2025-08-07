Nuova contendente per Giovanni Leoni. Il centrale del Parma piace al Liverpool

Nuova contendente per Giovanni Leoni. Il centrale del Parma piace al LiverpoolMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:30Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto di mercato anche sui giocatori in orbita Milan attraverso il suo canale YouTube:

"Giovanni Leoni piace al Liverpool. Ragazzo che ha fatto benissimo al Parma. Al momento non ci sono offerte, trattative, sappiamo che piace all'Inter, al Milan e alla Juve ma a oggi nessuno è in trattativa concreta col Parma che vorrebbe trattenerlo ancora un anno, poi chiaro che se il Liverpool dovesse scegliere Leoni sarebbe difficile per tutti competere".