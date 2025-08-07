Offerta di 30 milioni per Musah. Ma il Milan non è molto convinto di venderlo

L'esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti, ha fatto il punto della situazione attorno a Yunus Musah, centrocampista rossonero che piace a diverse squadre:

"Musah ha ricevuto una nuova telefonata dal Napoli ma anche una prima telefonata dal Nottingham Forest. L'offerta pervenuta al Milan è di 30 milioni di euro, il giocatore in questo momento se dovesse trasferirsi preferirebbe in questo momento il Napoli. Il Milan non è molto convinto di venderlo anche perché è un giocatore duttile. Va detto che per quel che riguarda il prossimo centrocampista del Napoli, Miretti è molto più vicino di Musah".