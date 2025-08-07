Sesko è atterrato in UK. La sua firma col Man Utd spinge Hojlund verso il Milan
Sky Sports fa sapere che da pochi minuti Benjamin Sesko è atterrato in Inghilterra per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma col Manchester United. I red devils hanno trovato un accordo col Lipsia per il trasferimento dello sloveno per una somma pari a 76.5 milioni di euro di parte fissa più 8.5 di bonus.
Una notizia che di riflesso interessa anche il Milan, poiché Sesko spinge lontano da Manchester Rasmus Hojlund, ora obiettivo principale per l'attacco dei rossoneri. Apprende la redazione di MilanNews.it che ci sono dialoghi fitti con gli intermediari dell'affare.
I rossoneri insistono sul prestito con diritto di riscatto per l'attaccante danese 22enne del Manchester United, che in queste ore ha chiuso per Benjamin Sesko del Lipsia per quasi 80 milioni di euro. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic il Milan teme che con la Juventus i tempi di un possibile accordo possano essere lunghi, ma il serbo rimane comunque nel mirino.
