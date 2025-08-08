Under 19, i milanisti Cappelletti e Sala presenti nella sfida pareggiata contro l'Albania

Mattia Cappelletti e Emanuele Sala hanno preso parte alla seconda amichevole in tre giorni contro l'Albania. Dopo il successo per 4-1 di due giorni fa, è arrivato un pareggio per 1-1. Reti di Andrea Orlandi per gli azzurrini e pareggio albanese di Matteo Dashi.

Il sito ufficiale della Federcalcio riporta le parole del selezionatore Alberto Bollini: "Siamo in una fase di lavoro ancora preparatoria in cui non basta soltanto avere il controllo del gioco e gestire il possesso palla. Quello è un aspetto importante, ma da solo non è sufficiente: dobbiamo essere più concreti e incisivi quando arriviamo negli ultimi sedici metri. Oggi ci è mancata un po' di lucidità sotto porta, sia per merito della compattezza difensiva degli avversari, che hanno fatto grande densità, sia per alcune nostre imprecisioni in fase di finalizzazione. Detto questo, sono soddisfatto dell'atteggiamento e della qualità espressa dalla squadra".

