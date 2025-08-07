Romano: "Apertura del Man Utd al prestito di Hojlund. Resta aperta la pista Vlahovic"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto di mercato sul Milan attraverso il suo canale YouTube:

"Mi fanno sapere che in queste ore è arrivata un'apertura iniziale forte del Manchester United alla possibilità di fare uscire Rasmus Hojlund con la formula del prestito. È un nome che durante l'estate vi ho fatto più volte, dicendo: teniamolo d'occhio. Hojlund insisteva e insiste ancora adesso sulla possibilità di rimanere al Manchester United per giocarsi le sue carte, competere con Sesko, Zirkzee. Ma da parte propria, il Manchester United apre alla cessione di Hojlund e lo fa adesso anche con la formula del prestito con opzione d'acquisto. Notizia importante che apre degli scenari, c'è da capire le condizioni dell'eventuale prestito. Non sarebbe gratuito, bensì molto oneroso ed anche con un ingaggio molto importante che va coperto e con diritto di riscatto a cifre più alte rispetto a quello che costerebbe comprare Hojlund oggi. Condizioni da discutere, il Milan è interessato a Rasmus Hojlund, ha avuto diversi contatti e memorizzato la situazione da diversi giorni. Resta aperta la pista Dusan Vlahovic. Posso dire che il Milan ha parlato anche con gli intermediari di Hojlund".