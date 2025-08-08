Di Marzio: "Il Manchester United apre al prestito con diritto di riscatto per Hojlund"

Di Marzio: "Il Manchester United apre al prestito con diritto di riscatto per Hojlund"
Oggi alle 00:10
di Gaetano Mocciaro

Conferme anche da Sky sull'apertura del Manchester United per la cessione di Rasmus Hojlund al Milan. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa sapere che i red Devils, che hanno acquistato Benjamin Sesko dal Lipsia, ora possono liberare il danese anche in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia manca ancora l'ok del giocatore. 

22 anni, Hojlund è al Manchester United dall'estate del 2023. Il club inglese per averlo ha scucito quasi 80 milioni per strapparlo all'Atalanta. Tuttavia il suo rendimento a Old Trafford è stato fin qui ben al di sotto delle aspettative con 26 reti segnate in 95 partite, considerando tutte le competizioni.