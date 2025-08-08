Di Marzio: "Il Manchester United apre al prestito con diritto di riscatto per Hojlund"
Conferme anche da Sky sull'apertura del Manchester United per la cessione di Rasmus Hojlund al Milan. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa sapere che i red Devils, che hanno acquistato Benjamin Sesko dal Lipsia, ora possono liberare il danese anche in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia manca ancora l'ok del giocatore.
22 anni, Hojlund è al Manchester United dall'estate del 2023. Il club inglese per averlo ha scucito quasi 80 milioni per strapparlo all'Atalanta. Tuttavia il suo rendimento a Old Trafford è stato fin qui ben al di sotto delle aspettative con 26 reti segnate in 95 partite, considerando tutte le competizioni.
