Si sta sbloccando la situazione Liberali: il trequartista a un passo dal Catanzaro

Mattia Liberali a un passo dal Catanzaro, a riferirlo il collega esperto di mercato Matteo Moretto. Alla fine vince la linea del giocatore, che ha fortemente voluto vestire il giallorosso per mettersi a disposizione di Alberto Aquilani.

Inizialmente il classe 2007 si sarebbe dovuto trasferire in Calabria a titolo definitivo, senza costo per il cartellino ma con una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Il Milan invece, cambiando idea, avrebbe voluto anche monetizzare qualcosa nell'immediato e per questo la trattativa ha subito una brusca frenata.

Approfittando dell'impasse, si è inserito il Torino di Cairo: i granata seguono da tempo il giovane fantasista rossonero e hanno provato a dirottare l'affare.

Tuttavia, il giocatore non ha voluto prendere in considerazione l'opzione granata spingendo per il Catanzaro.