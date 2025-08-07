Pallone d'Oro, l'unico italiano a fare le nominations è Donnarumma
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 07 AGO - C'è un solo calciatore italiano, 'Gigio' Donnarumma del Psg, fra le 30 'nominations' per il Pallone d'oro 2025 che verrà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Sono invece tre i giocatori che militano in squadre della Serie A, ovvero Scott McTominay del Napoli e Denzell Dumfries e Lautaro Martinez dell'Inter. Ben nove i candidati che giocano nel Psg campione d'Europa: Nuno Mendes, Hakimi, Doué, Dembelé, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia e, appunto, Donnarumma. (ANSA).
Pubblicità
Gli ex
Costacurta: "Gattuso? Nel mio Milan pensavo che alcuni avessero una maggiore predisposizione alla panchina, Rino era tra questi"
Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure sparitidi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
4 Newcastle in pressing su Thiaw. Se parte, il Milan tornerà alla carica per uno tra Leoni e Comuzzo
Primo Piano
Dal Belgio tutti i retroscena dell'affare Jashari: la chiamata di Ibra, i bluff, il nervosismo di Ardon ed il ruolo dei giornalisti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Pietro MazzaraJashari, Vlahovic, Galliani: tormentoni di un’estate piatta. Allegri merita un Milan completo entro la prima di campionato. Fate una chiamata a Brocchi per il settore giovanile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com