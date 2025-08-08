Di Marzio: "Contatti nella notte tra Milan e Nottingham Forest per Musah. Oggi può essere una giornata decisiva"

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Nottingham Forest continua a spingere per arrivare a Yunus Musah e nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto avrebbe avuto nuovi contatti con il Milan. Gli inglesi sono in forte pressing e la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per la trattativa.

Sul centrocampista americano c'è sempre anche l'interesse del Napoli che però non offre i 30 milioni di euro messi sul piatto dalla società di Premier League.