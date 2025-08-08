La Juventus non molla il sogno Tonali: anche Vlahovic nella trattativa?
MilanNews.it
Sandro Tonali continua ad essere il sogno a centrocampo della Juventus che per arrivare a lui è pronto a mettere sul piatto anche il cartellino di Dusan Vlahovic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i bianconeri vogliono inserire il serbo nella trattativa visto che il Newcastle, che sta perdendo Isak (andrà con ogni probabilità al Liverpool), avrà bisogno di prendere un nuovo centravanti.
Non si tratterebbe di uno scambio, ma di un'operazione più complessa nella quale potrebbero rientrare anche altri giocatori come Douglas Luiz o Nicolò Savona, oltre ovviamente un importante conguaglio a favore del Newcastle che ritiene comunque incedibile l'ex centrocampista del Milan.
