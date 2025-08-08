Milan, in arrivo il rilancio del Newcastle per Thiaw. Allegri lo vuole trattenere, ma a 40 milioni...

vedi letture

La prima offerta da 30 milioni di euro per Malick Thiaw è stata rispedita al mittente dal Milan, ma il Newcastle non intende mollare la presa, anzi è pronto a presentare a breve una nuova proposta ai rossoneri per il difensore tedesco. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club e quindi ci potrebbero essere presto novità importanti su un possibile rilancio dei bianconeri.

CAMBIO DI SCENARIO - Un mese fa, il Como aveva trovato un'intesa con il Milan per Thiaw a 25 milioni di euro, ma l'affare non andò in porto perchè il giocatore rifiutò la destinazione. Ora però le cose sono cambiate e quella cifra certamente non basta più. Anzi il Diavolo vorrebbe trattenere l'ex Schalke 04 su richiesta di Massimiliano Allegri che vede ora il giocatore tedesco come un importante risorsa per la sua squadra. Davanti però ad un'offerta fuori mercato la strategia del club di via Aldo Rossi potrebbe cambiare, aprendo alla cessione di Thiaw.

40 MILIONI - Ma quale cifra potrebbe far cambiare idea al Milan? Diciamo più sui 40 che sui 35 milioni di euro. Intanto, nei giorni scorsi dalla Germania è arrivata l'indiscrezione secondo cui il tedesco avrebbe trovato un accordo con il Newcastle per un contratto di quattro anni. Il Diavolo, da parte sua, per respingere l'assalto del club inglese, starebbe pensando di proporre a Thiaw il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027. I rossoneri offrirebbero anche un aumento dell'ingaggio visto che attualmente Malick guadagna "solo" 800 mila euro a stagione.

