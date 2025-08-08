Nove giorni alla prima gara che conta: a che punto è il Milan tra campo e mercato

Mancano esattamente nove giorni alla prima partita ufficiale del Milan che sarà quella in programma il 17 agosto contro il Bari, valida per i 32esimi di Coppa Italia. A che punto è la squadra rossonera sia per quel che riguarda il campo, sia per quel che riguarda il mercato? Come arriverà il Diavolo a questo primo match ufficiale della stagione 2025-2026?

CAMPO - Il Milan è stata la prima squadra di Serie A a riprendere gli allenamenti lo scorso 7 luglio. Il neo tecnico Massimiliano Allegri ha spinto forte fin dall'inizio con diverse doppie sedute giornaliere. Poi c'è la stata la tournée tra Singapore, Hong Kong e Australia con due amichevoli vinte contro Liverpool e Perth Glory e una persa contro l'Arsenal. Al di là dei risultati, che contano poco in questo momento, dal campo sono arrivate indicazioni interessanti: si è vista una squadra senza dubbio più solida e compatta rispetto all'anno scorso quando prendeva troppi gol. E' certamente da migliorare la fase offensiva, dove il Milan ha fatto vedere le cose migliori soprattutto in ripartenza e contropiede. Ma la notizia migliore forse per Allegri è stato senza dubbio l'atteggiamento dei suoi giocatori, che hanno dimostrato di aver iniziato la stagione con la testa giusta. Prima del Bari, il Diavolo ha ancora due amichevoli: una domani contro il Leeds a Dublino e una il giorno successivo a Londra contro il Chelsea. Saranno gli ultimi test per Allegri per sistemare gli ultimi dettagli e provare ad inserire al meglio gli ultimi arrivati (Modric, Jashari e Gimenez) negli schemi di mister rossonero.

MERCATO - Il mercato del Milan è alle battute finali: sistemato il centrocampo con Ricci, Modric e Jashari, il club rossonero è ora al lavoro per prendere un terzino destro che, salvo sorprese, dovrebbe essere Zachary Athekame, giocatore classe 2004 dello Young Boys. Lo svizzero sarà il secondo innesto in difesa dopo Pervis Estupinan, nuovo terzino sinistro milanista. Da qui al 1° settembre, resta poi un ultimo innesto da fare, vale a dire un nuovo centravanti. I due nomi più caldi sono quelli di Dusan Vlahovic della Juventus e di Rasmus Hojlund del Manchester United. Per settimane il serbo è stato in cima alla lista del Milan, che ora però sembra aver virato con decisione sul danese. I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi, ma la sensazione è che, chiunque arriverà, difficilmente sarà a disposizione contro il Bari il prossimo 17 agosto nella prima partita ufficiale della nuova stagione.

