Milan, blitz a Londra per Hojlund: lo United ha aperto al prestito

Il Milan vuole provare a cogliere l'occasione Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United che rischia di trovare poco spazio nella squadra inglese dopo l'arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia. Il danese è in realtà ancora convinto di potersi giocare le sue chance, per questo sarà fondamentale l'incontro che avrà con i dirigenti dei Red Devils per parlare del suo futuro. Se gli diranno che per lui non c'è più spazio, allora l'ex Atalanta dovrà prenderne atto e iniziare a guardarsi intorno.

APERTURA AL PRESTITO - In via Aldo Rossi restano in attesa di novità, ma intanto hanno inviato un intermediario a Londra per parlare con lo United. E le notizie che sono arrivate dalla capitale inglese sono molto positive: il club di Manchester ha infatti dato una prima apertura alla cessione di Hojlund in prestito. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la trattativa è ancora tutta da imbastire, ma si tratta comunque di un punto di partenza importante perchè stiamo parlando di un giocatore con una valutazione piuttosto elevata visto che solo due anni fa è stato pagato 70 milioni di euro più bonus per strapparlo all'Atalanta.

SI TRATTA - La prima cosa su cui trattare sarà certamente il valore del prestito per la stagione 2025-2026: al momento lo United spara alto e il Diavolo vuole cercare di limare il più possibile questa cifra. Anche perchè se si andasse oltre i 5-6 milioni di euro, a quel punto il Milan rischia di essere "costretto" al riscatto tra un anno, al di là del rendimento più o meno positivo di Hojlund in maglia rossonera. Sembra essere meno problematico invece trovare un accordo sull’entità del diritto di riscatto in quanto tra un anno la valutazione del danese, per non fare una minusvalenza, dovrebbe essere intorno ai 35 milioni di euro.

