Doppia offerta per Calabria: sull'ex Milan ci sono Lille e Panathinaikos
MilanNews.it
Secondo quanto riferisce su X Orazio Accomando, giornalista di SportMediaser, Davide Calabria, ex terzino rossonero attualmente svincolato, ha sul tavolo due offerte: una dei francesi del Lille e una dai greci del Panathinaikos. Il giocatore ha recentemente cambiato agenti, passando alla CAA BASE di Paolo Busardò. Ecco il post:
"Due proposte per lo svincolato Davide Calabria. Sull'ex capitano del Milan, che ha cambiato agenti, passando alla CAA BASE con Busardò, c'è il forte interesse di Lille e Panathinaikos".
🚨Due proposte per lo svincolato Davide #Calabria. Sull'ex capitano del Milan, che ha cambiato agenti, passando alla CAA BASE con Busardò, c'è il forte interesse di #Lille e #Panathinaikos.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 8, 2025
