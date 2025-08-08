Doppia offerta per Calabria: sull'ex Milan ci sono Lille e Panathinaikos

Doppia offerta per Calabria: sull'ex Milan ci sono Lille e PanathinaikosMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:37Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce su X Orazio Accomando, giornalista di SportMediaser, Davide Calabria, ex terzino rossonero attualmente svincolato, ha sul tavolo due offerte: una dei francesi del Lille e una dai greci del Panathinaikos. Il giocatore ha recentemente cambiato agenti, passando alla CAA BASE di Paolo Busardò. Ecco il post: 

"Due proposte per lo svincolato Davide Calabria. Sull'ex capitano del Milan, che ha cambiato agenti, passando alla CAA BASE con Busardò, c'è il forte interesse di Lille e Panathinaikos".