MN - Aston Villa su Saelemaekers: nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'offerta ufficiale al Milan

Secondo quanto appreso da Milannews.it, l'Aston Villa ha messo gli occhi su Alexis Saelemaekers e avrebbe già avuto dei contatti per sondare il terreno. Nei prossimi giorni, il club inglese potrebbe presentare una prima offerta ufficiale al Milan per l'esterno che ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Roma.

Qualche giorno fa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Saelemaekers ha dichiarato: "Il mio sogno è vincere altri trofei con il Milan. Sono tornato a casa per questo. Individualmente vorrei avere lo stesso rendimento dello scorso anno, giocare tante partite e aiutare la squadra a vincere. Il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi, all'ambiente sono rimasto affezionato. Questa è la mia seconda casa".

di Pietro Mazzara

