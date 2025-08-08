Pirlo è il suo idolo, ma Jashari vuole essere unico: dinamismo e "garra" al servizio di Allegri

Ardon Jashari potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di questo mercato estivo. È vero, solo alla fine si potrà giudicare, commentare, analizzare il tutto, ma fino a questo momento il Milan, con Igli Tare ha operato sia in entrata che in uscita. Bene? Lo vedremo, sicuramente il nuovo centrocampista svizzero porterà qualità, sorrisi e tanto dinamismo in mezzo al campo. Già, il centrocampo, il tema focus.

Come giocherà Allegri?

Un trio in mezzo con Fofana, Ricci e Modric è ciò che i tifosi si augurano, con l’aggiunta appunto di Jashari come jolly. Sì, perché l’ex Brugge può davvero stare ovunque: mezzala, più offensivo, all’occorrenza anche davanti alla difesa anche se con caratteristiche diverse e particolari. Lì sarebbe un azzardo, sicuramente. Mister Massimiliano Allegri ha però con sé tanto materiale tecnico e tattico da poter sfruttare (non ci dimentichiamo di Loftus).

L’idolo Pirlo

Apparso sul profilo Instagram del Milan, il curioso video che vede Jashari rispondere velocemente a delle domande secche, flash.

Chi è stato il tuo idolo? Una risposta secca. Andrea Pirlo. Bellissimo, anche se appunto il numero trenta milanista non ha caratteristiche simili allo storico metronomo rossonero. Un bell’esempio, che possa essere di buon auspicio per la nuova avventura di Jardon con i nostri colori.