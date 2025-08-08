Mercato e liste, quest'anno il Milan è messo bene: c'è spazio per altri colpi
In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:
- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.
- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.
I restanti giocatori, definiti stranieri, devono essere al massimo 17. I calciatori U22 invece in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati. Ad oggi la situazione in casa Milan, visto anche che i rossoneri non parteciperanno a nessuna competizione europea (lì le regole sono più stringenti), è decisamente sotto controllo. Attualmente c'è spazio per un giocatore "straniero" ed uno formato nel vivaio Italia. Athekame, nel caso arrivasse come sembra, non occuperebbe nessuno slot in quanto U22. Anche Hojlund, nel caso fosse lui il prescelto per il ruolo di centravanti, rientrerebbe nella categoria U22 in quanto al 31 dicembre dell'anno precedente non aveva ancora compiuto i 22 anni. Se invece il colpo in avanti fosse Vlahovic anche per lui non ci sarebbero problemi: sarebbe inserito tra i giocatori formati nel vivaio Italia.
Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani
Difensori
Tomori, Thiaw, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Estupinan, Filippo Terracciano, Bartesaghi
Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Musah, Bondo, Bennacer, Adli
Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Saelemaekers
LISTA STRANIERI (max 17)
1- Maignan
2- Tomori
3- Thiaw
4- Pavlovic
5- Estupinan
6- Modric
7- Fofana
8- Jashari
9- Loftus-Cheek
10- Musah
11- Saelemaekers
12- Pulisic
13- Leao
14 -Okafor
15- Chukwueze
16- Santi Gimenez
Bennacer*
Adli*
* fuori dal progetto
VIVAIO ITALIA (max 4)
Pietro Terracciano
Filippo Terracciano
Ricci
VIVAIO MILAN (max 4)
Gabbia
U22 (illimitati)
Torriani
Bartesaghi
Jimenez
Bondo
ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT CLICCANDO SUL BANNER
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan