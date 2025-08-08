Mercato e liste, quest'anno il Milan è messo bene: c'è spazio per altri colpi

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

I restanti giocatori, definiti stranieri, devono essere al massimo 17. I calciatori U22 invece in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati. Ad oggi la situazione in casa Milan, visto anche che i rossoneri non parteciperanno a nessuna competizione europea (lì le regole sono più stringenti), è decisamente sotto controllo. Attualmente c'è spazio per un giocatore "straniero" ed uno formato nel vivaio Italia. Athekame, nel caso arrivasse come sembra, non occuperebbe nessuno slot in quanto U22. Anche Hojlund, nel caso fosse lui il prescelto per il ruolo di centravanti, rientrerebbe nella categoria U22 in quanto al 31 dicembre dell'anno precedente non aveva ancora compiuto i 22 anni. Se invece il colpo in avanti fosse Vlahovic anche per lui non ci sarebbero problemi: sarebbe inserito tra i giocatori formati nel vivaio Italia.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, Thiaw, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Estupinan, Filippo Terracciano, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Musah, Bondo, Bennacer, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Saelemaekers

LISTA STRANIERI (max 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Thiaw

4- Pavlovic

5- Estupinan

6- Modric

7- Fofana

8- Jashari

9- Loftus-Cheek

10- Musah

11- Saelemaekers

12- Pulisic

13- Leao

14 -Okafor

15- Chukwueze

16- Santi Gimenez

Bennacer*

Adli*

* fuori dal progetto

VIVAIO ITALIA (max 4)

Pietro Terracciano

Filippo Terracciano

Ricci

VIVAIO MILAN (max 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Jimenez

Bondo

