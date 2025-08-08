Mercato e liste, quest'anno il Milan è messo bene: c'è spazio per altri colpi

Mercato e liste, quest'anno il Milan è messo bene: c'è spazio per altri colpiMilanNews.it
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

I restanti giocatori, definiti stranieri, devono essere al massimo 17. I calciatori U22 invece in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati. Ad oggi la situazione in casa Milan, visto anche che i rossoneri non parteciperanno a nessuna competizione europea (lì le regole sono più stringenti), è decisamente sotto controllo. Attualmente c'è spazio per un giocatore "straniero" ed uno formato nel vivaio Italia. Athekame, nel caso arrivasse come sembra, non occuperebbe nessuno slot in quanto U22. Anche Hojlund, nel caso fosse lui il prescelto per il ruolo di centravanti, rientrerebbe nella categoria U22 in quanto al 31 dicembre dell'anno precedente non aveva ancora compiuto i 22 anni. Se invece il colpo in avanti fosse Vlahovic anche per lui non ci sarebbero problemi: sarebbe inserito tra i giocatori formati nel vivaio Italia.

Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori
Tomori, Thiaw, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Estupinan, Filippo Terracciano, Bartesaghi

Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Musah, Bondo, Bennacer, Adli

Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Saelemaekers

LISTA STRANIERI (max 17)
1- Maignan
2- Tomori
3- Thiaw
4- Pavlovic
5- Estupinan
6- Modric
7- Fofana
8- Jashari
9- Loftus-Cheek
10- Musah
11- Saelemaekers
12- Pulisic
13- Leao
14 -Okafor
15- Chukwueze
16- Santi Gimenez
Bennacer*
Adli*

* fuori dal progetto

VIVAIO ITALIA (max 4)
Pietro Terracciano
Filippo Terracciano
Ricci

VIVAIO MILAN (max 4)
Gabbia

U22 (illimitati)
Torriani
Bartesaghi
Jimenez
Bondo

ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT CLICCANDO SUL BANNER