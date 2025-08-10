Nuova squadra per ex rossonero Antonio Donnarumma. Il portiere scende in Serie C

Nuova squadra per l'ex rossonero Antonio Donnarumma che scende di due categorie. Il portiere lascia il Torino e si accasa alla Salernitana. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

35 anni, Donnarumma è un prodotto del vivaio del Milan e ha difeso i pali della prima squadra in tre occasioni, due in Coppa Italia e una in Europa League. Per la cronaca è riuscito in tutte le occasioni a mantenere la porta inviolata. Memorabile la prestazione contro l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia del 27 dicembre 2017, dove fu provvidenziale nel successo per 1-0 (gol di Cutrone). Successivamente ha giocato contro il Ludogorets (ritorno del turno intermedio di Europa League) con partita vinta per 1-0 nel febbraio 2018 e infine contro la SPAL il 15 gennaio 2020, ottavi di finale di Coppa Italia, vittoria per 3-0. Dopo aver lasciato il Milan nel 2021, Donnarumma ha difeso i pali del Padova per tre stagioni e poi del Torino.