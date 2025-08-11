Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport è intervenuto così in merito alla stretta attualità del Milan. In particolare, Zazzaroni ha voluto raccontare i piani di Igli Tare e le idee del suo allenatore, Massimiliano Allegri, protagonista di grande impatto del calciomercato milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni:

"Il Milan ha finalmente acquistato Jashari e Estupiñan, scoprendo che Allegri stravede per Bartesaghi. Tare ha un’operatività condizionata: prima di chiudere un affare deve confrontarsi, nel disordine, con Furlani, Moncada, Trimboli o Busardò (si scherza, Paolo), Cardinale, Ibra, Allegri, Pellegatti e il cavallo di Pellegatti. A ottobre si aggiungerà Galliani, voluto da Cardinale via Briatore e Nathan Falco. Ma Adriano is Adriano”.